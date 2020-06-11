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Боатенг забив космічний гол на тренуванні – гравці Бешикташа ледь не збожеволіли від побаченого

19:20 147 Читать на русском
Боатенг забив космічний гол на тренуванні – гравці Бешикташа ледь не збожеволіли від побаченого
Кевін-Прінс Боатенг / фото: Бешикташ

Півзахисник Бешикташа Кевін-Прінс Боатенг продемонстрував, що готовий до відновлення сезону.

Колишній гравець Мілана та Барселони забив фантастичний гол на тренуванні стамбульського клубу, спровокувавши бурхливу реакцію своїх одноклубників. Ганець п'ятою витончено приборкав пущений в його бік м'яч, а після, не даючи тому опуститися на землю, з-за меж штрафного майданчика пробив крученим ударом точнісінько у дев'ятку.

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"Думаю, що я готовий!" – підписав відео Боатенг у своєму твіттері, натякаючи на свою готовність до відновлення сезону. Нагадаємо, права на 33-річного ганця належать Фіорентині.

До слова, чемпіонат Туреччини був призупинений в березні і відновиться 12 червня. Після 26 турів Бешикташ посідає 5-е місце в турнірній таблиці Суперліги, на 5 очок відстаючи від зони Ліги Європи.

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Фантастичні голи Кевін-Прінс Боатенг Кевін-Прінс Боатенг Бешикташ Бешикташ Туреччина Красиві голи Відеоновини
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