Боатенг забил космический гол на тренировке – игроки Бешикташа едва не сошли с ума от увиденного

Полузащитник Бешикташа Кевин-Принс Боатенг продемонстрировал, что готов к возобновлению сезона.

Бывший игрок Милана и Барселоны забил фантастический гол на тренировке стамбульского клуба, спровоцировав бурную реакцию своих одноклубников. Ганец пятой изящно укротил пущенный в его сторону мяч, а после, не давая тому опуститься на землю, из-за пределов штрафной пробил крученым ударом точно в девятку.

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"Думаю, что я готов!" – подписал видео Боатенг в своем твиттере, намекая на свою готовность к возобновлению сезона. Напомним, права на 33-летнего ганца принадлежат Фиорентине.

К слову, чемпионат Турции был приостановлен в марте и возобновится 12 июня. После 26 туров Бешикташ занимает пятое место в турнирной таблице Суперлиги, на 5 очков отставая от зоны Лиги Европы.

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