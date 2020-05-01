Брати Боатенги відкриті для повернення в рідний клуб – сенсаційному камбеку може завадити одна проблема

Жером та Кевін-Прінс Боатенги не проти вирушити в команду, де розпочиналась їхня футбольна кар'єра.

Зіркові брати натякнули на можливе повернення в берлінську Герту, інформує Bild.

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Кевін-Прінс під час трансляції сказав, що закінчити кар'єру разом з братом в рідному клубі – це мрія. "Ти ніколи не знаєш, що може статися у футболі", – залишив коментар Жером. Герта була б рада бачити зіркових вихованців у своїх рядах, якби не їхній вік. Клуб збирається робити ставку на молодих виконавців і закордонних зірок в розквіті сил, а 31-річний захисник і 33-річний хавбек в ці плани не вписуються. Натомість Герта буде рада запросити харизматичних братів на адміністративні посади після закінчення ігрової кар'єри.

До слова, в нинішньому сезоні Жером Боатенг зіграв за Баварію 16 матчів , в яких віддав 1 результативний пас. Статистика Кевіна-Прінса в турецькому Бешикташі – два голи в 6 матчах.

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