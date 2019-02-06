Блан може очолити Марсель

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Коноплянка розповів про розмову з Тедеско – тренер Шальке дав обіцянку
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Печерський райсуд Києва 12-13 лютого розгляне кілька справ щодо ПавелкаУкраїна — 5 лют 252
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Відбір до Євро-2020: матчі проти Сербії та Люксембургу збірна України зіграє на Арені ЛьвівЄвро-2020 — 5 лют 4057
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УЄФА може скасувати правило виїзного гола в плей-офф єврокубківЛіга чемпіонів — 5 лют 1840
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Українець феєрить за Мілан – гол-красень у ворота Динамо, перемога на юнацькому турнірі та Шева-стайлІталія — 5 лют 9202
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