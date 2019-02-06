toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ЕСТЕРСУНД ДИНАМО

Блан може очолити Марсель

09:28 105 Читать на русском
Блан може очолити Марсель
Лоран Блан / Соцмережі

Лоран Блан близький до того, аби повернутись на тренерський місток.

Керівництво Марселя незадоволене виступами команди у поточному сезоні під керівництвом Руді Гарсії, "біло-блакитні" прагнуть змінити наставника.

Чотири відомі фахівці претендують на посаду головного тренера Роми

Головним претендентом на заміну є колишній тренер збірної Франції та ПСЖ Лоран Блан, повідомляє виднання L'Equipe. Зауважимо, що французький спеціаліст знаходиться без роботи з літа 2016-го, коли покинув ПСЖ.

Ліга 1: Марсель в більшості переміг Бордо

До слова, Марсель після 23-х турів французької Ліги 1 посідає 7 місце у турнірній таблиці, маючи в активі 34 очки. Від зони Ліги чемпіонів команду відділяє 9 балів.

Теги
Марсель Марсель Франція Лоран Блан Лоран Блан
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
9
хв
РБ Лейпциг
19:30
Вольфсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук