Блан може очолити Марсель

Лоран Блан близький до того, аби повернутись на тренерський місток.

Керівництво Марселя незадоволене виступами команди у поточному сезоні під керівництвом Руді Гарсії, "біло-блакитні" прагнуть змінити наставника.

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Головним претендентом на заміну є колишній тренер збірної Франції та ПСЖ Лоран Блан, повідомляє виднання L'Equipe. Зауважимо, що французький спеціаліст знаходиться без роботи з літа 2016-го, коли покинув ПСЖ.

Ліга 1: Марсель в більшості переміг Бордо

До слова, Марсель після 23-х турів французької Ліги 1 посідає 7 місце у турнірній таблиці, маючи в активі 34 очки. Від зони Ліги чемпіонів команду відділяє 9 балів.