Чотири відомі фахівці претендують на посаду головного тренера Роми

Керівництво "вовків", схоже, готується до відходу Ейсебіо Ді Франческо з тренерського містка команди.

За інформацією Calciomercato, наставник Роми Ейсебіо Ді Франческо разом з Рамоном Мончі покине римський клуб влітку.

Ді Франческо – після ганебної поразки від Фіорентини: Я не збираюсь йти у відставку

Вважається, що фахівець втратив контроль над гравцями, які більше його не підтримують, що й призвело до ганебної поразки від Фіорентини в Кубку Італії з рахунком 7:1.

Римський клуб вже визначився із списком фахівців, які претендуватимуть на те, щоб очолити Рому. Зокрема, йдеться про Роберто Донадоні, Лорана Блана, Джан П'єро Гасперіні. Пріорітетний варіантом для "вовків" залишається Паулу Соуза, який в Італії працював з Фіорентиною.