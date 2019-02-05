Ліга 1: Марсель в більшості переміг Бордо

Марсель у рідних стінах виявився сильнішим за Бордо. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Франція, Ліга 1, 18-й тур

Марсель – Бордо – 1:0

Гол: Камара, 42

Вилучення: Самюель Калу, 25

Марсель з перших хвилин заволодів ініціативою. Господарі більше часу проводили на половині поля гостей, а Бордо намагався діяти на контратаках. На екваторі першого тайму стався ключовий момент у поєдинку. Самюель Калу на чужій половині поля виконав дуже грубий підкат ззаду з двох ніг й отримав пряму червону картку. Після цього епізоду Марсель повністю взяв гру під свій контроль і почав збільшувати тиск на ворота Бордо.

Це дало свої плоди на 42-й хвилині, коли Камара опинився у потрібний час, у потрібному місці після розіграшу кутового, розстрілявши голкіпера з близької відстані.

У другому таймі вектор матчу не змінився. Марсель тримав гру під своїм контролем та не давав Бордо шансів відновити паритет. Під завісу матчу Олімпік забив другий гол, який арбітр скасував. В підсумку поєдинок завершився перемогою господарів з рахунком 1:0.

Завдяки цій звитязі Марсель піднявся на 7 сходинку у турнірній таблиці. У активі команди 34 очки, а Бордо з 28-ма очками посідає 12 місце у Лізі 1.