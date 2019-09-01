Битва екс-динамівців у Туреччині – команда Морозюка стала лідером чемпіонату попри героїчний порятунок Віди

В рамках 3-го туру чемпіонату Туреччини Різеспор Морозюка втримав нічию у матчі проти Бешикташа Віди.

Чемпіонат Туреччини 2019/20, 3-й тур

Бешикташ – Різеспор – 1:1

Голи: Віда, 54 – Каглаян, 37

Коньяспор – Антальяспор – 2:2

Голи: Баїч, 60, Мія, 75 – Озкан, 16, (пен.), Мукаіру, 84

Різеспор Морозюка втримав нічию у матчі проти Бешикташа. В першому таймі Каглаян відкрив рахунок в матчі попри те, що "орли" більше володіли ініціативою. По перерві Віда зрівняв рахунок, але на більше Бешикташ не спромігся, хоча і наніс у три рази більше ударів за суперника.

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В іншому матчі Антальяспор з Бланко Лещуком врятувався на останніх хвилинах у матчі з Коньяспором. На гол Озкана з пенальті на перших хвилинах результативно відповіли Баїч та Мія. Але Мукаіру на останніх хвилинах врятував нічию для Антальяспор. Відзначимо, що Лещук провів увесь матч на полі та запам'ятався лише жовтою карткою.

Що стосується Морозюка, то попри успішний результат українець отримав одну з найгірших оцінок в матчі. В активі Миколи – 62 хвилини на полі та жовта картка.

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Таким чином, Різеспор набрав 7 очок та поділяє перші місця з Денізліспором, Бешикташ з 4 заліковими балами опинився на 7 сходинці. Антальяспор з 4 пунктами опинився на 9 позиції.