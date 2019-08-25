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Морозюк переміг Рибалку в українському дербі в Туреччині

21:54 82 Читать на русском
Морозюк переміг Рибалку в українському дербі в Туреччині
Різеспор – Сівасспор – 2:1

У другому турі чемпіонату Туреччини Різеспор переміг Сівасспор (2:1). У матчі зіграли Микола Морозюк та Сергій Рибалка.

Чемпіонат Туреччини, 2 тур

Різеспор – Сівасспор – 2:1

Голи: Самудіо, 55 (пен), Болдрін, 59 – Фернандо, 79

У другому турі чемпіонату Туреччини Різеспор приймав Сівасспор. У стартовому складі господарів на поле вийшов український захисник Микола Морозюк. За Сівасспор на 80 хвилині на полі з'явився Сергій Рибалка.

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У першому таймі команди голів не забивали, а у другій половині зустрічі команда Морозюка забила двічі з 55-ї по 59 хвилину. На 79 хвилині Сівасспор відіграв один гол.

У підсумку – перемога Різеспора з рахунком 2:1. Після 2 матчів команда Морозюка здобула максимум очок та посідає третю сходинку. У команди Рибалки 3 очки та 5 місце.

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Українці за кордоном Туреччина Різеспор Різеспор Сівасспор Сівасспор Микола Морозюк Микола Морозюк Сергій Рибалка Сергій Рибалка
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