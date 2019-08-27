Бланко Лещук прокоментував перехід в Антальяспор – екс-форвард Шахтаря не приховує задоволення

Вже екс-форвард Шахтаря Густаво Бланко Лещук розпочав тренування з новою командою – турецьким Антальяспором.

Нагадаємо, 27-річний аргентинець українського походження покинув Шахтар та підписав 4-річний контракт з Антальяспором.

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"Я дуже радий бути тут. Дякую Антальяспору за гарний прийом, я в захваті. Щиро дякую Шахтарю та Малазі за довіру і підтримку", – написав Бланко Лещук в Instagram.

Також Бланко Лещук вже провів перше тренування з новою командою. Нагадаємо, нападник сезон 2018/19 на правах оренди провів у складі Малаги та забив 9 голів. Влітку Густаво повернувся до лав Шахтаря та встиг зіграти 2 поєдинки.

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