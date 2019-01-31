Безус: Перед пенальті голкіпер суперника вирішив на мене натиснути

Хавбек Гента Роман Безус прокоментував свій гол та вирішальний пенальті в матчі Кубка Бельгії проти Остенде.

"Відразу після матчу ми повернулися на базу, і багато хлопців залишилися там ночувати. Я теж. Зранку були відновлювальні процедури, потім невелика теорія, на якій тренер коротко розповів про вчорашній поєдинок і поділився подальшими планами. У неділю – важкий виїзд до Брюгге, який є не тільки сильним, але і особливо принциповим суперником для Гента.

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У першому таймі матчу з Остенде ми грали, якщо чесно, не надто добре. Мало що виходило. Вийшли діяти за схемою 5-4-1, але пропустили два м'ячі. Втім, Ігоря Пластуна поміняли не по грі, а через травму – він отримав сильний удар в голову і сьогодні поїхав на обстеження.

У другому таймі ми додали, стали діяти добре, але у суперника зловив кураж воротар. Я його добре знаю по Сент-Трюйдену. Після тренувань ми часто залишалися і тренували... пенальті. Перед ударом він мені каже: "Я знаю, куди будеш бити". Потім знову повторив те ж саме, але з рівноваги мене не вивів. Правда, пробив я не так, як хотів – м'яч не підняв", – цитує Безуса Команда 1.

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