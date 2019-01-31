Безус: Перед пенальти голкипер соперника решил на меня надавить

Хавбек Гента Роман Безус прокомментировал свой гол и решающий пенальти в матче Кубка Бельгии против Остенде.

"Сразу после матча мы вернулись на базу, и многие ребята остались там ночевать. Я тоже. С утра были восстановительные мероприятия, потом небольшая теория, на которой тренер вкратце рассказал о вчерашнем поединке и поделился дальнейшими планами. В воскресенье – тяжелый выезд к Брюгге, который является не только сильным, но и особо принципиальным соперником для Гента.

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В первом тайме матча с Остенде мы играли, если честно, неважно. Мало что получалось. Вышли действовать по схеме 5-4­-1, но пропустили два мяча. Впрочем, Игоря Пластуна поменяли не по игре, а из-за травмы – он получил болезненный удар в голову и сегодня поехал на обследование.

Во втором тайме мы прибавили, стали действовать хорошо, но у соперника поймал кураж вратарь. Я его хорошо знаю по Сент-Трюйдену. После тренировок мы часто оставались и тренировали… пенальти. Перед ударом он мне говорит: "Я знаю, куда бы будешь бить". Потом опять повторил то же самое, но из равновесия меня не вывел. Правда, пробил я не так, как хотел – мяч не поднял", – цитирует Безуса Команда 1.

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