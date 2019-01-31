Гент у наддраматичному матчі вирвав путівку у фінал Кубка Бельгії – Безус забив вирішальний гол

У другому півфінальному поєдинку Гент завдяки голам Безуса зумів перемогти Остенде та здобути путівку у фінал турніру.
Кубок Бельгії, півфінал, матч-відповідь (перший матч – 2:2)
Остенде – Гент – 2:2
Голи: Де Суттер, 8, Сакала, 31 – Серлот, 85, Безус, 90+1 (3:4 у серії пенальті)
Не Ярмоленко чи Марлос і навіть не Маліновський – найнебезпечніший наш гравець не потрібен збірній України, і це сумно
Господарі почали атакувати з перших хвилин та забили швидкий гол. Гент створив декілька моментів, проте реалізувати їх не зумів, за що й був покараний – всередині першого тайму Сакала подвоїв перевагу своєї команди.
Наприкінці матчу Генту вдалося відквитати один м'яч, а в компенсований арбітром час Роман Безус перевів гру у додатковий час.
Безус голом врятував Гент від вильоту з Кубка Бельгії та перевів півфінальний матч в овертайми
Овертайми сильнішого не виявили – переможець визначався у серії пенальті. Одинадцятиметрові влучніше пробивали гравці Гента – 4:3 у серії пенальті та вихід у фінал турніру. Вирішальний пенальті забив Роман Безус.