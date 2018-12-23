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Безробітний Моурінью відвідав матч португальської Прімейри

13:43 299 Читать на русском
Безробітний Моурінью відвідав матч португальської Прімейри
Жозе Моурінью (праворуч) / Record

Екс-головний тренер англійського Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью після звільнення навідався до рідного Сетубала, де побував на матчі 14-го туру португальської Прімейри між Віторією і Санта-Кларою.

Господарі за присутності культового португальського тренера програли азореанцям (0:2), повідомляє Record.

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Нещодавно звільнений Манчестер Юнайтед Моурінью відвідав матч із сином. Фахівець зайняв місце на звичайній трибуні, охоче фотографувався та роздав автографи дітям.

Нагадаємо, що Жозе Моурінью народився у Сетубалі, а його батько Феліш провів понад сотню поєдинків у складі місцевої Віторії.

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