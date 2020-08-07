Бейл розважається грою в гольф, поки Реал готується до битви за життя в Лізі чемпіонів

Матч Реала проти Манчестер Сіті в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів не надто впливає на дозвілля зірки мадридців Гарета Бейла.

Поки вся команда готується до битви проти "містян", валлієць залишився в Мадриді і грає в улюблений гольф, інформує El Chiringuito TV.

Хамес більше не зіграє за Реал та шукає новий клуб – вже є фаворит

Бейл навіть не потрапив до заявки Реала, хоча жодних новин про травму не було. Головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан заявив, що вінгер сам не захотів брати участь в поєдинку з Манчестер Сіті. Сьогодні (7 серпня) мадридці спробують відігратися після домашньої поразки 1:2.

Додамо, що Гарет Бейл востаннє виходив на поле у футболці Реала ще 24 червня. Всього в активі валлійця 20 матчів, 3 голи та 2 асисти в сезоні 2019/20.

Манчестер Сіті – Реал: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів