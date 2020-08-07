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Бейл розважається грою в гольф, поки Реал готується до битви за життя в Лізі чемпіонів

19:01 - Читать на русском
Бейл розважається грою в гольф, поки Реал готується до битви за життя в Лізі чемпіонів
Гарет Бейл / Фото з відкритих джерел

Матч Реала проти Манчестер Сіті в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів не надто впливає на дозвілля зірки мадридців Гарета Бейла.

 

Поки вся команда готується до битви проти "містян", валлієць залишився в Мадриді і грає в улюблений гольф, інформує El Chiringuito TV.

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Бейл навіть не потрапив до заявки Реала, хоча жодних новин про травму не було. Головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан заявив, що вінгер сам не захотів брати участь в поєдинку з Манчестер Сіті. Сьогодні (7 серпня) мадридці спробують відігратися після домашньої поразки 1:2.

Додамо, що Гарет Бейл востаннє виходив на поле у футболці Реала ще 24 червня. Всього в активі валлійця 20 матчів, 3 голи та 2 асисти в сезоні 2019/20.

Манчестер Сіті – Реал: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

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Гарет Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Ліга чемпіонів Відеоновини Манчестер Сіті - Реал Мадрид
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