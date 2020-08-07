Манчестер Сіті – Реал: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті – Реал Мадрид

7 серпня, 22:00. Манчестер, Сіті оф Манчестер. Перший матч – 2:1

Головний арбітр: Фелікс Брих (Німеччина)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів нарешті повертається після тривалої відсутності. Перший же ігровий день потішить шикарною вивіскою – Манчестер Сіті у двобої за чвертьфінал протистоятиме Реалу.

Після виїзної перемоги на Сантьяго Бернабеу (2:1) "містяни" підходять до матчу-відповіді фаворитом протистояння. Голи Жезуса та де Брюйне дозволили команді Гвардіоли почуватися впевненіше перед матчем-відповіддю, очікування якого затягнулося на неповних 5 місяців через сумнозвісну пандемію коронавірусу. Для виходу в наступну стадію Реалу потрібно перемагати з різницею у два м'ячі, або ж із рахунком 3:2, 4:3 і т.д.

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Реал після поновлення сезону в Ла Лізі зумів випередити Барселону та став чемпіоном Іспанії. Як зізнався Зінедін Зідан, ця перемога є для нього навіть дорожчою, ніж тріумф у Лізі чемпіонів. Втім, це зовсім не означає, що мадридці знехтують можливістю вийти для початку до чвертьфіналу ЛЧ. Немає жодних сумнівів, що "вершкові" битимуться до кінця навіть з урахуванням серйозних кадрових втрат.

Найголовніша проблема – це дискваліфікація Серхіо Рамоса, який був вилучений у першому поєдинку. Капітан прибув до Англії разом з командою, але не зможе допомогти своїм партнерам на футбольному полі. 34-річний Рамос провів один із найкращих сезонів у кар'єрі, а його відсутність значно ослабить королівський клуб у матчі проти команди Гвардіоли. Окрім Рамоса, не зіграють і Бейл з Хамесом, яких Зідан банально не взяв до Англїі. Не допоможе Реалу і Маріано Діас, у якого виявили коронавірус, але його відсутність точно не назвеш вагомою втратою.

Манчестер Сіті вперше за останні 3 роки не виграв чемпіонат Англії, віддавши титул феноменальному в цьому сезоні Ліверпулю. Зрозуміло, що "містяни" давно зробили ставку на Лігу чемпіонів, перемогою в якій перекреслять всі невдачі в сезоні 2019/20. Втім, пройти Реал буде непросто навіть з урахуванням виїзної перемоги – після карантину команда Зідана демонструвала розкішну форму, вигравши 10 матчів поспіль. Лише в останньому турі вже у статусі чемпіона Реал подарував Леганесу нічию. Та й сам Ман Сіті не може похизуватися надійністю в захисті – в останніх 11 матчах плей-офф Ліги чемпіонів команда Гвардіоли не пропускала лише у двох. Тим більше, що віце-чемпіон Англії теж має втрати – зокрема, точно не зіграє Серхіо Агуеро, який продовжує відновлюватися від пошкодження.

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Не варто ігнорувати і той факт, що чемпіонат Іспанії завершився на тиждень раніше, ніж АПЛ. Відповідно, у Реала було трохи більше часу для підготовку до гри проти Сіті. Хоча, заради справедливості варто зазначити, що "містяни" втратили турнірну мотивацію в чемпіонаті ще кілька місяців тому.

Окремої уваги заслуговує і наш Олександр Зінченко. Бенжамен Менді, який є головним конкурентом українця на позиції лівого захисника, пропустить поєдинок через дискваліфікацію. Здавалося б, всі карти в руках Олександра, але в останніх матчах сезону Гвардіола награвав на цій позиції Жоау Канселу, який грає на протилежному фланзі. Позаяк Манчестер Сіті завдяки перемозі в першому поєдинку може сконцентруватися на грі другим номером, то, найімовірніше, з перших хвилин вийде саме Канселу, а Зінченко розпочне гру в запасі.

Статистика протистояння та цікаві факти

– Команди провели між собою 7 поєдинків. Тричі виграв Реал, двічі – Манчестер Сіті, а ще 2 матчі завершились миром. Різниця м'ячів – 11:10 на користь мадридців.

– Хосеп Гвардіола після відходу з Барселони ще жодного разу не вигравав Лігу чемпіонів. Востаннє іспанець підіймав над головою "вуханя" ще у 2011 році.

– Зінедін Зідан ще ніколи не вилітав з Ліги чемпіонів у статусі тренера. Француз вже тричі виграв найпрестижніший клубний турнір Європи, а в сезоні 2018/19 очолив Реал вже після вильоту мадридців з ЛЧ. Таким чином, Гвардіола може стати першим тренером в історії, який завадить Зідану тріумфувати в Лізі чемпіонів.

– Переможець даного протистояння у чвертьфіналі зіграє проти сильнішого в парі Ювентус – Ліон.

Кадрова ситуація

Травмовані: Агуеро – Маріано Діас (коронавірус)

Дискваліфіковані: Менді – Рамос

Відсутні з інших причин: Бейл, Хамес Родрігес

Орієнтовні склади

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Фернандінью, Ляпорт, Канселу – Родрі, Давід Сілва, де Брюйне – Марез, Жезус, Стерлінг

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Варан, Мілітао, Менді – Каземіро, Кроос, Модріч – Асенсіо, Бензема, Азар.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Безумовно, форма Реала в чемпіонаті Іспанії варта поваги і захоплення, але серед суперників команди Зідана не було жодного опонента рівня Ман Сіті. З урахуванням дискваліфікації Рамоса завдання Реала ще більше ускладнилося – очікуємо, що Ман Сіті зуміє вперше вибити Зідана з Ліги чемпіонів та пройти до наступної стадії.

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