Манчестер Сіті – Реал: Зідан назвав причину відсутності Бейла

Головний тренер мадридців Зінедін Зідан поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу ЛЧ проти Сіті. Зокрема, прокоментував відсутність Бейла у заявці на матч.

"Команда працює добре, тому що ми готуємося виграти цю гру. Це повернення. Ми знаємо, що сталося в першому матчі, але зосереджені і знаємо, що завтра – ще один фінал. І ми спробуємо зіграти чудово.

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У нас було багато часу, щоб підготуватися до гри. Я думаю, що це добре. Ми почуваємось впевнено.

Відсутність Бейла? Сказано вже багато речей. У нас обопільна повага один до одного. Єдине, що я можу сказати, це те, що він хотів не грати, більше нічого. Решта – між нами", – цитує головного тренера "галактікос" AS.

Зазначимо, матч Манчестер Сіті – Реал Мадрид пройде у п'ятницю, 7 серпня, на Етіхаді. Початок – о 22:00 за київським часом. Поєдинок на Сантьяго Бернабеу завершився перемогою підопічних Гвардіоли з рахунком 2:1.

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