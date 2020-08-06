Манчестер Сіті – Реал: Зідан назвав причину відсутності Бейла

"Команда працює добре, тому що ми готуємося виграти цю гру. Це повернення. Ми знаємо, що сталося в першому матчі, але зосереджені і знаємо, що завтра – ще один фінал. І ми спробуємо зіграти чудово.
Агент Бейла однозначно пролив світло на майбутнє валлійця в Реалі
У нас було багато часу, щоб підготуватися до гри. Я думаю, що це добре. Ми почуваємось впевнено.
Відсутність Бейла? Сказано вже багато речей. У нас обопільна повага один до одного. Єдине, що я можу сказати, це те, що він хотів не грати, більше нічого. Решта – між нами", – цитує головного тренера "галактікос" AS.
Зазначимо, матч Манчестер Сіті – Реал Мадрид пройде у п'ятницю, 7 серпня, на Етіхаді. Початок – о 22:00 за київським часом. Поєдинок на Сантьяго Бернабеу завершився перемогою підопічних Гвардіоли з рахунком 2:1.
Посів Шахтаря в Лізі чемпіонів, варіанти Динамо та всі розклади для Зорі, Десни і Колоса в Лізі Європи