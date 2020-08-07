Бейл развлекается игрой в гольф, пока Реал готовится к битве за жизнь в Лиге чемпионов

Матч Реала против Манчестер Сити в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов не слишком влияет на досуг звезды мадридцев Гарета Бейла.

Пока вся команда готовится к битве против "горожан", валлиец остался в Мадриде и играет в любимый гольф, информирует El Chiringuito TV.

Хамес больше не сыграет за Реал и ищет новый клуб – уже есть фаворит

Бейл даже не попал в заявку Реала, хотя никаких новостей о травме не было. Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан заявил, что вингер сам не захотел участвовать в поединке с Манчестер Сити. Сегодня (7 августа) мадридцы попытаются отыграться после домашнего поражения 1:2.

Добавим, что Гарет Бейл последний раз выходил на поле в футболке Реала еще 24 июня. Всего в активе валлийца 20 матчей, 3 гола и 2 ассиста в сезоне 2019/20.

Манчестер Сити – Реал: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов