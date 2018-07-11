toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ ФРАНЦІЯ - БЕЛЬГІЯ ДОМАГОЙ ВІДА Півфінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

"Успіхів у майбутньому, друже", – Бейл прокоментував перехід Роналду в Ювентус

10 липня 22:31 514 Читать на русском
"Успіхів у майбутньому, друже", – Бейл прокоментував перехід Роналду в Ювентус
Роналду та Бейл / фото з соцмереж

Форвард мадридського Реала Гарет Бейл побажав успіхів Кріштіану Роналду в Ювентусі.

"Неймовірний футболіст, топ-хлопець. Було задоволенням грати пліч-о-пліч з тобою останні п'ять років. Успіхів у майбутньому, друже", – написав Бейл у своєму Твіттері.

Трансфер Роналду в Ювентус став рекордним в історії Серії А

Трансферна сага Роналду підійшла до завершення – Кріштіану покинув Реал після 9 років виступів у складі "Королівського клубу".

Нагадаємо, Ювентус заплатить за Кріштіану Роналду 100 млн євро. Контракт португальця розрахований на 4 роки.

Рамос: Було задоволенням грати пліч-о-пліч з Роналду

Теги
Іспанія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Реал Мадрид Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
33
хв
Хорватія
21:00
Англія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук