"Успіхів у майбутньому, друже", – Бейл прокоментував перехід Роналду в Ювентус

Форвард мадридського Реала Гарет Бейл побажав успіхів Кріштіану Роналду в Ювентусі.
"Неймовірний футболіст, топ-хлопець. Було задоволенням грати пліч-о-пліч з тобою останні п'ять років. Успіхів у майбутньому, друже", – написав Бейл у своєму Твіттері.
Трансфер Роналду в Ювентус став рекордним в історії Серії А
Трансферна сага Роналду підійшла до завершення – Кріштіану покинув Реал після 9 років виступів у складі "Королівського клубу".
Нагадаємо, Ювентус заплатить за Кріштіану Роналду 100 млн євро. Контракт португальця розрахований на 4 роки.
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