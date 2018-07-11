"Успіхів у майбутньому, друже", – Бейл прокоментував перехід Роналду в Ювентус

Роналду та Бейл / фото з соцмереж

Форвард мадридського Реала Гарет Бейл побажав успіхів Кріштіану Роналду в Ювентусі.

"Неймовірний футболіст, топ-хлопець. Було задоволенням грати пліч-о-пліч з тобою останні п'ять років. Успіхів у майбутньому, друже", – написав Бейл у своєму Твіттері.

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Трансферна сага Роналду підійшла до завершення – Кріштіану покинув Реал після 9 років виступів у складі "Королівського клубу".

Нагадаємо, Ювентус заплатить за Кріштіану Роналду 100 млн євро. Контракт португальця розрахований на 4 роки.

An incredible player and a top guy! It has been a pleasure to play alongside you for the last 5 years. Good luck for the future my friend pic.twitter.com/KBYLMYaWjP — Gareth Bale (@GarethBale11) 10 июля 2018 г.

Рамос: Було задоволенням грати пліч-о-пліч з Роналду