Чемпіонат Німеччини 2021/22, 31-й тур

Кадіс – Бетіс – 1:2

Голи: Альєхо, 58 – Тельйо, 78, Іглесіас, 84 (пен)

Мальорка – Атлетіко – початок о 17:15

Вільяреал – Атлетік – початок о 19:30

Програму 31-го туру в Іспанії відкривало Андалусійське дербі між Гранадою та Севільєю, а програму суботи в цьому турі відкрило інше Андалусійське дербі – Кадіс приймав Бетіс. Поєдинок мав величезне турнірне значення: "жовта субмарина" у випадку перемоги відірвалася б від зони вильоту на 5 очок, а Бетіс за умов власної звитяги наблизився б до топ-4 на відстань 1 залікового балу. Щоправда, у конкурентів на потрапляння в зону ЛЧ (Барси й Атлетіко) були матчі в запасі.

Поєдинок виявився досить важким для Бетіса. Підопічні Мануеля Пеллегріні домінували в роботі з м'ячем у першому таймі й навіть забили гол, який скасували через офсайд – втім, Кадіс завдав більше ударів, а на старті другого тайму "підводники" ще й рахунок відкрили. Гості самі його привезли, не зумівши вибити вкидання з аута у власний штрафний і дозволивши Альєхо розстріляти ворота з кількох метрів.

"Жовта субмарина" цілком могла й другий гол забити, але реалізація підвела. Бетіс же "витягнули" заміни: в середині другого тайму Пеллегріні кинув у бій Іглесіаса, Хоакіна й Тельйо – і на 78-й хвилині останні два розігнали контрвипад. В його завершенні Фекір п'яткою скинув м'яч під удар Тельйо з-за меж штрафного – сфера пролетіла поміж ніг захисника й влучила у дальній кут. На 83-й же хвилині Іглесіас заробив пенальті, який сам і реалізував. 1:2! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Бетіс святкує перемогу.

Севілья наддраматично перервала серію без перемог і випередила Барселону – Окампос став автором гола після своєї заміни