Андалусійці підійшли до звітного матчу з чотириматчевою безвиграшною серію як у чемпіонаті, так і загалом у всіх турнірах. Гранада перебуває поблизу зони вильоту, тому теоретично була зручним суперником, щоб Севілья могла повернутися на переможний шлях. Однак гості несподівано забили першими. Зовсім ніхто не заважав Мачісу наблизитися до лінії штрафного і прицільно пробити. Буну був безсилий – 0:1.

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Підопічні Хулена Лопетегі домінували і закономірно відігралися ще до перерви. Дієго Карлос у позиційній атаці опинився у нападі. Такої зухвалості центрбека ніхто не чекав, тому нікому було завадити бразильцю замкнути подачу. Наступний гол був дещо курйозний. Корона допоміг відзначитися Окампосу, але арбітри не зарахували через нібито офсайд у Хехуса. У цій паузі Лукаса замінили, а тим часом відеоасистенти з'ясували, що все було чисто. Відтак, Окампос офіційно став автором переможного забитого м'яча вже після своєї заміни.

Згодом господарі забили ще й третій, але тут VAR допоміг уже супернику. Рафаель Мір у гольовій атаці порушив правила. За свою легковажність Севілья поплатилася наприкінці зустрічі. Поодинокий стандарт біля воріт Буну завершився точним ударом Віктора Діаса. Але радість Гранади була передчасною. У компенсований час Мір таки досяг свого, вирвавши перемогу для андалусійців. Слідом Папу Гомес поставив крапку – 4:2. Відтак, Севілья перервала безвиграшну серію, набрала 60 очок і бодай тимчасово вийшла на друге місце, випередивши Барселону. Гранада залишилася шістнадцятою.