В субботу в 31-м туре Ла Лиги состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2021/22, 31-й тур

Кадис – Бетис – 1:2

Голы: Альехо, 58 – Тельо, 78, Иглесиас, 84 (пен)

Мальорка – Атлетико – 1:0

Гол: Мурики, 68 (пен.)

Вильяреал – Атлетик – начало в 19:30

Программу 31-го тура в Испании открывало Андалусийское дерби между Гранадой и Севильей, а программу субботы в этом туре открыло другое Андалусийское дерби – Кадис принимал Бетис. Поединок имел огромное турнирное значение: "желтая субмарина" в случае победы оторвалась бы от зоны вылета на 5 очков, а Бетис при своей победе приблизился бы к топ-4 на расстояние 1 зачетного балла. Правда, у конкурентов на попадание в зону ЛЧ (Барсы и Атлетико) были матчи в запасе.

Поединок оказался достаточно трудным для Бетиса. Подопечные Мануэля Пеллегрини доминировали в работе с мячом в первом тайме и даже забили гол, который отменили из-за офсайда – впрочем, Кадис нанес больше ударов, а на старте второго тайма "подводники" еще и счет открыли. Гости сами его привезли, не сумев выбить вброс из аута в свою штрафную и позволив Альехо расстрелять ворота с нескольких метров.

"Желтая субмарина" вполне могла и второй гол забить, но реализация подвела. Бетис же "вытащили" замены: в середине второго тайма Пеллегрини бросил в бой Иглесиаса, Хоакина и Тельо – и на 78-й минуте последние два разогнали контрвыпад. В его завершении Фекир пяткой сбросил мяч под удар Тельо из-за пределов штрафной – сфера прошла между ног защитника и попала в дальний угол. На 83-й же минуте Иглесиас заработал пенальти, который сам и реализовал. 1:2! Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Бетис празднует победу.

Мальорка на своем поле неожиданно одолела Атлетико. Мадридцам в первом тайме было непросто – вязкая игра "островян" не позволила нанести хотя бы один удар в створ ворот соперника. После перерыва хозяева могли выходить вперед, однако Облак справился с выстрелом Оливана после добивания.

В конце концов, в середине тайма подопечные Хавьера Агирре заработали право на одиннадцатиметровый, который точным ударом в девятку реализовал Мурики. Мальорке удалось засушить игру и удержать свои ворота на замке. Сенсационная победа прервала ужасную серию поражений и испортила статистику сопернику – "матрасники" последние шесть матчей шли без потери очков.

Севилья сверхдраматически прервала серию без побед и опередила Барселону – Окампос стал автором гола после своей замены