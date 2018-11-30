Бетіс – Олімпіакос – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Бетіс мінімально здолав Олімпіакос у матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео гола та огляд матчу.

Вже на 18-й хвилині Бетіс міг відкривати рахунок, але Леон не зміг реалізувати пенальті. Це не зламало господарів, ще до перерви вони досягли свого, голом відзначився Каналес.

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Другий тайм також пройшов повністю під контролем гравців Бетіса, які спокійно довели поєдинок до завершення.

Ця перемога гарантувала Бетісу путівку в плей-офф турніру, натомість Олімпіакосу доведеться перемагати Мілан в останньому турі з різницею у 2 м'ячі.

Ліга Європи, 5-й тур

Група F

Бетіс – Олімпіакос – 1:0

Гол: Каналес, 39