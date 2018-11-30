Бетіс – Олімпіакос – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Ліга Європи — 29 лист 2737
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Челсі – ПАОК: Хачеріді отримав пряму червону картку вже в дебюті матчу – найшвидше вилучення в Лізі Європи з 2015 року
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Ліга Європи: Лейпциг програв битву РБ найкращій команді турніру, кривдник України приніс Зеніту плей-оффЛіга Європи — 29 лист 490
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Ворскла – Арсенал: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи – як це булоЛіга Європи — 29 лист 3856
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Ліга Європи: Мілан уникнув конфузу в матчі з Дюделанжем, Спортінг познущався над КарабахомЛіга Європи — 29 лист 468
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Ворскла розгромно поступилась резервному складу Арсенала та втратила шанси на вихід з групи Ліги ЄвропиЛіга Європи — 29 лист 2243
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