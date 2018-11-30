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Бетис – Олимпиакос – 1:0 – видео гола и обзор матча

00:29 9 Читати українською
Бетис – Олимпиакос – 1:0 – видео гола и обзор матча
Бетис – Олимпиакос – 1:0 – видео гола и обзор матча / Фото ФК Бетис

Бетис минимально одолел Олимпиакос в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео гола и обзор матча.

Уже на 18-й минуте Бетис мог открывать счет, но Леон не смог реализовать пенальти. Это не сломило хозяев, еще до перерыва они добились своего, голом отметился Каналес.

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Второй тайм также прошел полностью под контролем игроков Бетиса, которые спокойно довели поединок до конца.

Эта победа гарантировала Бетис путевку в плей-офф турнира, зато Олимпиакосу придется побеждать Милан в последнем туре с разницей в 2 мяча.

Лига Европы, 5-й тур

Група F

Бетис – Олимпиакос – 1:0

Гол: Каналес, 39

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Бетис - Олимпиакос: Четверг 29 ноября 2018

Бетис
Матч окончен
1 : 0
Олимпиакос
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