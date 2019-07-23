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Бешикташ завадить Фенербахче підписати Коноплянку – турецький клуб уже домовився з українцем

11:30 820 Читать на русском
Бешикташ завадить Фенербахче підписати Коноплянку – турецький клуб уже домовився з українцем
Євген Коноплянка / фото із соцмереж

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

Бешикташ випередив Фенербахче у боротьбі за українського вінгера Євгена Коноплянку, повідомляє yenivatangazetesi.com.

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За інформацією турецького видання, представники Бешикташа нещодавно зустрічалися з Коноплянкою і переконали його перейти у їхній клуб. Зазначається, що сторони вже навіть узгодили умови особистого контракту.

Ймовірний трансфер оцінюється у 3 мільйони євро, хоча Шальке спочатку хотів отримати не менше 6 млн.

До слова, нещодавно Шальке вирушив на короткий тренувальний збір у Херцлаке, проте з командою не поїхав Євген Коноплянка, який тренується самостійно.

В минулому сезоні чемпіонату Німеччини Коно провів 13 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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