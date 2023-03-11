Форвард Реала пропустив ЧС-2022 через травму. Бензема нібито мав шанси відновитися до вирішальних стадій турніру, але сам вирішив покинути розташування французів. Преса активно писала, що проти володаря "Золотого м'яча" були налаштовані декілька футболістів збірної. Після Мундіалю Бензема взагалі оголосив про завершення міжнародної кар’єри. Головний тренер віце-чемпіонів світу Дідьє Дешам хотів пояснити ситуацію, але все обернулося новим скандалом.

"Карім приєднався до нас 14 листопада після періоду майже без ігрової практики у клубі. Він виконував індивідуальну програму, його повернення до командних тренувань було відкладено. Як і у випадку з Вараном, у мене не було вимоги, що він обов'язково має вийти у старті на перший матч проти Австралії.

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Коли Карім отримав травму, наш лікар супроводив його до клініки на МРТ. Бензема передав результати представнику Реала, який також висловив йому свою думку. Коли він повернувся до готелю, було вже за північ. Я прийшов до Каріма в номер разом з нашим лікарем, який надав мені звіт про МРТ.

Карім був засмучений, тому що цей чемпіонат світу багато важив для нього. Він казав мені: "Я помер". Діагноз нашого лікаря збігався з тим, що поставили в Мадриді. У найкращому разі його повернення до тренувань могло відбутися 10 грудня, не раніше.

У своїх соцмережах він висловив розчарування тим, що йому довелося покинути табір, але виправдовував це рішення своєю турботою про команду. Ми пробули разом близько двадцяти хвилин. Йдучи, я сказав йому: "Каріме, це не терміново. Домовся про своє повернення з тренером команди". Прокинувшись, я дізнався, що він вже поїхав. Це його рішення, він не скаже вам чогось іншого. Я розумію та поважаю його", – цитує Дешама RMC Sport.

Схоже, Бензема не погоджується з версією керманича французів. Володар "Золотого м'яча" виставив скрін з інтерв'ю Дешама, додав емодзі клоуна і дописав: "Яка ж нахабність".

На другій композиції від Каріма ще один клоун, іронічний напис "Святий Дідьє" і чоловік, який на відео повторює "брехун".

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