Нападник мадридського Реала Карім Бензема двома голами у ворота казахів увірвався до п'ятірки найкращих голеадорів збірної Франції в історії.

Центрфорвард оформив свої 34-й і 35-й м'ячі у футболці "триколірних", повідомляє Opta Sports.

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Такий показник результативності дозволив Бензема обійти чемпіона світу та Європи Давіда Трезеге (34 голи). За кількістю голів раніше опальний нападник вийшов на 5-те місце в списку бомбардирів збірної. Попереду Платіні (41 м'яч), Грізманн (42), Жиру (46) та Анрі (51).

До слова, свій перший поєдинок у складі національної команди Карім Бензема провів ще в березні 2007-го. Загалом у його активі 93 матчі за збірну Франції.

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