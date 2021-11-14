Франція приймала Казахстан в рамках 9-го туру кваліфікації на ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Збірна Франції у рідних стінах познущалась із Казахстану та достроково виборола путівку на ЧС-2022.

Туреччина – Гібралтар – 6:0 – відео голів та огляд матчу

Господарі відзначились 8-ма голами без відповіді. Героєм поєдинку став Кіліан Мбаппе, який здійснив дебютний покер у футболці національної команди. Варто відзначити, що востаннє за збірну Франції один гравець забивав 4 м'ячі ще у далекому 1958-му.

Французи забронювали собі першу сходинку групу D, а на другу претендують збірні України та Фінляндії.

Франція розтрощила Казахстан у Парижі – вісім голів з покером Мбаппе офіційно вивели "Ле Бльо" на ЧС-2022