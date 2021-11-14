Нападающий мадридского Реала Карим Бензема двумя голами в ворота казахов ворвался в пятерку лучших голеадоров сборной Франции в истории.

Центрфорвард оформил свои 34-й и 35-й мячи в футболке "трехцветных", сообщает Opta Sports.

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Такой показатель результативности позволил Бензема обойти чемпиона мира и Европы Давида Трезеге (34 гола). По количеству голов ранее опальный нападающий вышел на 5-е место в списке бомбардиров сборной. Впереди Платини (41 мяч), Гризманн (42), Жиру (46) и Анри (51).

К слову, свой первый поединок в составе национальной команды Карим Бензем провел еще в марте 2007-го. Всего в его активе 93 матча за сборную Франции.

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