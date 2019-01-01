Бенітес може замінити Пюеля на тренерському містку Лестера

Наставник Ньюкасла Рафаель Бенітес може стати головним тренером Лестера.

"Лисиці" розглядають можливість запрошення головного тренера Ньюкасла Рафаеля Бенітеса, повідомляє Mirror.

Пюель може бути відправлений у відставку з посади головного тренера Лестера

В Лестері вважають, що наставник команди Клод Пюель може покинути команду, якщо отримає пропозицію від більш іменитого клубу.

Повідомляється, що власник Лестера є давнім прихильником тренерського таланту Бенітеса і хоче бачити іспанця на Кінг Пауер Стедіум.

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