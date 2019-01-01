toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНГЛІЯ

Бенітес може замінити Пюеля на тренерському містку Лестера

17:41 257 Читать на русском
Бенітес може замінити Пюеля на тренерському містку Лестера
Рафаель Бенітес / соцмережі

Наставник Ньюкасла Рафаель Бенітес може стати головним тренером Лестера.

"Лисиці" розглядають можливість запрошення головного тренера Ньюкасла Рафаеля Бенітеса, повідомляє Mirror.

Пюель може бути відправлений у відставку з посади головного тренера Лестера

В Лестері вважають, що наставник команди Клод Пюель може покинути команду, якщо отримає пропозицію від більш іменитого клубу.

Повідомляється, що власник Лестера є давнім прихильником тренерського таланту Бенітеса і хоче бачити іспанця на Кінг Пауер Стедіум.

Бенітес може покинути Ньюкасл – китайський клуб готовий платити іспанцеві шалену зарплату

Теги
Трансфери Англія Трансфери Чемпіонату Англії Ньюкасл Ньюкасл Лестер Сіті Лестер Сіті Рафаель Бенітес Рафаель Бенітес Клод Пюель Клод Пюель
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
1
год
:
17
хв
Борнмут
21:45
Уотфорд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук