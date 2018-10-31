Бенітес може покинути Ньюкасл – китайський клуб готовий платити іспанцеві шалену зарплату

Головний тренер Ньюкасла Рафаель Бенітес найближчим часом може покинути свою посаду.

Наставник Ньюкасла Рафаель Бенітес може продовжити кар'єру в чемпіонаті Китаю. 58-річний фахівець отримав пропозицію очолити Шанхай СІПГ, повідомляє The Mirror.

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Китайський клуб запропонував іспанцеві заробітну плату в розмірі 11 мільйонів євро за сезон.

У той же час керівництво Ньюкасла не задоволене роботою Бенітеса: під його керівництвом в нинішньому сезоні "сороки" набрали лише 3 очки в десяти матчах і посідають 19-е місце в турнірній таблиці АПЛ.

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