Динамо пройшло два раунди кваліфікації Ліги чемпіонів. Це вже успіх. Кияни переграли двох більш-менш рівних суперників, а Бенфіка – це інший клас. Що й довів перший матч у Лодзі. Португальці оформили спокійну перемогу над командою Луческу. Швидкий гол, потім подарунок від Циганкова – все вирішилося до перерви.

Динамо зазнало поразки від Бенфіки в першому матчі плей-офф кваліфікації ЛЧ – Циганков міг стати героєм, але привіз гол

Бенфіка грала з запасом, не вмикала високі швидкості, не пресингувала на максимумі своїх можливостей. Рогер Шмідт рано зняв лідерів атаки та дав ігровий час резервістам, серед яких був Яремчук. І все одно "орли" впевнено перемогли, не відчувши спротиву. Бенфіка – команда для Ліги чемпіонів. Динамо – команда для Ліги Європи.

Чи є шанси на реванш у Португалії? Невеличкі є. Навіть перший матч міг завершитися краще, якби Циганков чи Караваєв реалізували один з моментів, а Віктор не зловив помутніння, створивши гол Рамушу. Для перемоги над Бенфікою у два і більше м'яча потрібно дуже багато удачі, яка компенсує різницю в класі. Зіграти краще за Бенфіку Динамо зараз не може.

У порівнянні з першим поєдинком Мірча Луческу отримає підсилення. Після дискваліфікації повертається Сидорчук. Капітан пропустив перший матч через перебір жовтих. Здавалося, що його відсутність мало вплине, але Андрієвський недопрацював у моменті з першим голом, не відкрився у свою зону перед другим і загалом провалювався в центрі.

Бенфіка – Динамо: де дивитися матч-відповідь плей-офф кваліфікації ЛЧ

Водночас кияни мають неприємні втрати – поєдинок у Лісабоні пропустять травмовані Попов і Циганков. Без Віктора команда багато втрачає у гостроті. Шепелєв і Караваєв на флангах – це повільно та передбачувано. Тиждень тому Динамо здивувало низкою динамічних атак, але завершував їх саме Циганков. Іншого фінішера такого рівня, на жаль, немає.

У Бенфіки з кадрами все супер. Не зіграють тільки Жоау Віктор та Лукас Веріссімо, яких важко назвати ключовими виконавцями. Попри комфортний гандикап, Рогер Шмідт навряд чи буде проводити ротацію та випускати в старті Яремчука. Для належної підготовки Бенфіка навіть перенесла гру чемпіонату. Сьогодні матч сезону, який коштує понад 30 мільйонів євро. Переможець протистояння вийде в Лігу чемпіонів, а переможений вилетить в Лігу Європи.

Орієнтовні склади

Бенфіка: Влаходімос – Жілберто, Отаменді, Морато, Грімальдо – Флорентіно Луїс, Енцо Фернандес – Нерес, Рафа Сілва, Жоау Маріу – Гонсалу Рамуш.

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак – Шапаренко, Сидорчук – Караваєв, Буяльський, Шепелєв – Бєсєдін.

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Динамо не провалило жодного матчу у цій Лізі чемпіонів і не падало нижче певного рівня. Не повинно впасти й сьогодні. Завжди солідно, завжди строге виконання плану. Мірча Луческу грає в обережний футбол з надією на хорошу реалізацію біля чужих воріт. Без Циганкова забити буде важко, але й пропускати "біло-сині" багато не повинні. Букмекери не вірять у диво від Динамо. Ми – віримо. Однак з холодною головою прогнозуємо мінімальний успіх Яремчука.

Бенфіка – Динамо: прогноз на матч-відповідь плей-офф кваліфікації ЛЧ