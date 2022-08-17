На Динамо в протистоянні з Бенфікою ніхто не ставив апріорі, а після дискваліфікації Сидорчука й оголошення стартових складів деякі вболівальники взагалі опустили голови. Мірча Луческу обрав той же склад, що і на матч проти Штурму, але в центрі поруч з Шапаренком діяв Андрієвський – при всій повазі до його атакувальних скілів, Олександр в якості опорника вважався дірою. Роджер Шмідт, своєю чергою, повторив основу із домашньої гри з Мітьюлландом (4:1), залишивши Яремчука в запасі.

Перші хвилини зустрічі показали, що команди не відмовились від своєї звичної ігрової моделі. Бенфіка ставила на контроль м'яча, дуже швидкі перепасовки, розтягування оборони киян і активне залучення флангів. Динамо ж вичікувало в компактному середньому блоці, опускаючись в низький після втрат. Вінгери опускалися в оборону, почасти формуючи лінію в п'ять захисників.

При роботі з м'ячем Динамо намагалося працювати від контролю, уникаючи таким чином численних єдиноборств з потужними лісабонцями. При цьому темп передач був пристойним – по ходу першого тайму "біло-сині" не тільки якісно оборонялись через володіння, а й вміло використовували розриви в лініях Бенфіки та звалювання "орлів" у окремі зони. Часто атака починалася з різкого переведення з флангу на фланг, хоча загальна перевага португальців у контролі м'яча робила кількість таких епізодів обмеженою.

Вже на старті поєдинку команди показали, що їхній футбол може бути ефективним. Бенфіка могла забивати за три хвилини після стартового свистка внаслідок проникної передачі Рафи Сілви у центр штрафного на Рамуша – Гонсало змістився до правого кута воротарського й пробив у зовнішній бік сітки.

Динамо відповіло на 7-й хвилині передачею на хід Циганкову – Віктор прорвався правим флангом і швидко віддав передачу в карний майданчик під удар Бєсєдіну. Артем вистрілив у голкіпера, але при цьому заліз у метровий офсайд.

Такий початок дав надію на хороший результат, однак практично одразу Бенфіка завдала важкого удару по наших сподіваннях. Господарі забили ефектний гол на 9-й хвилині: Грімальдо відкрився зліва й виконав простріл, Рамуш прийняв його у карному майданчику й скинув м'яч на Маріу, а Жоау віддав поперечний пас на Жілберту – правий фулбек же, опинившись у повній самотності, бахнув у дотик. Сфера, пролетівши поміж ніг Шепелєва, влучила у ближню дев'ятку. 0:1.

Втім, Динамо не знітилось, ледь не відігравшись вже на 11-й хвилині. Циганков прилетів на простріл з лівого флангу на дальній край штрафного й потужно пробив – Влаходімос парирував! Ще за кілька хвилин Віктор міг вийти віч-на-віч внаслідок пасу між лініями на Буяльського та закидання Віталія у розрив між Отаменді й Грімальдо. На жаль, лайнсмен помітив офсайд.

Після цього гра вирівнялась. Динамо приємно дивувало роботою з м'ячем у атаці, вміло користуючись вразливостями Бенфіки й зачиняючись у компактному блоці. "Орли" в середині першого тайму навіть нічого не створили, окрім дальнього удару Жілберту (вийшло трохи неточно).

Набагато кращий момент на 33-й хвилині мав Циганков: Дубінчак прорвався лівим флангом і виконав різке переведення на правий фланг, а Вітя, прийнявши м'яч, змістився до лінії півкола й бахнув у дальній кут – сфера пролетіла у сантиметрах від стійки!

Словом, все було добре. Гра давалася киянам, однак на 38-й хвилині сталася катастрофа. Що найбільш прикро, підвів найбільш небезпечний футболіст: Циганков прийняв вкидання з ауту й віддав передачу назад на Попова, але Нерес перехопив її. Давід хитнув Дениса й скинув м'яч Рамушу, а той розстріляв ворота. 0:2.

Цей гол відправив Динамо в нокдаун. У киян розклеїлось усе, а от Бенфіка почала куражитись у всіх зонах. Такий футбол міг завершитись розгромом ще до перерви, однак Рафа Сілва з лінії воротарського пробив повз ворота, а Нересу після ефектного обіграшу Дубінчака й удару в дальній кут забракло лічених сантиметрів. Зрештою, арбітр відправив команди на перерви за комфортної переваги "орлів" у рахунку.

Старт другого тайму пройшов в обопільній боротьбі без моментів. Втім, португальці все одно мали перевагу, що могло вилитись у пенальті вже на 51-й хвилині зустрічі – це Рафа Сілва вилітав на побачення з Бущаном і впав після контакту з ногою Попова. На щастя, VAR став на наш бік у цій ситуації.

Зрештою, тренери вдались до замін. Роджер Шмідт замість Рамуша й Нереса випустив Араужу та Яремчука, а Мірча Луческу на 63-й хвилині зняв з гри Циганкова й Дубінчака. На поле вийшли Вівчаренко та Караваєв – і на 67-й хвилині цей хід міг спрацювати! Вівчаренко відібрав м'яч і віддав Буяльському, той виконав закидання на дальню стійку, а Караваєв замкнув потужним ударом з правої. Влаходімос парирував!

Втім, розвинути наступ не вдалося, тож тренерський штаб киян провів нову серію замін. На останню 20-хвилинку замість Бєсєдіна та Шепелєва вийшли Ванат і Царенко. Роджер Шмідт, своєю чергою, замінив Жілберту, кинувши у бій Баха. Перестановки не допомгли лісабонцям – моментів у них все так же не виникало, в той час як Динамо набирало оберти й почасти навіть притискало Бенфіку. Не вистачало тільки конкретики в завершальній фазі атак.

На 80-х хвилинах португальські вболівальники двічі хапалися за голову. Спочатку їх врятував Влаходімос, парирувавши класний кручений удар Караваєва з правого кута штрафного в дальню дев'ятку. Трохи згодом забивати з відскоку з близької відстані міг Ванат, але його постріл заблокували в останню мить. На жаль, цей момент став останнім у зустрічі.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував прикру поразку Динамо. Тепер чекаємо на матч-відповідь, який пройде на стадіоні "Да Луж" у Лісабоні 23 серпня.