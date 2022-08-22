Київське Динамо спробує створити сенсацію у матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів у Лісабоні. Який прогноз букмекерів на Бенфіка – Динамо, підкаже "Футбол 24".

Матч Бенфіка – Динамо стартує у вівторок, 23 серпня, о 22:00 за Києвом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри, яка відбудеться на Ештадіу да Луж. Команді Луческу після домашньої поразки 0:2 доведеться зробити практично неможливе.

У Лісабоні "біло-синім" допоможуть Сидорчук і Гармаш, які пропускали перший матч. Обом зрештою дісталося від президента Динамо Ігоря Суркіса через жовті картки проти Штурма.

Бенфіка між матчами з Динамо не проводила жодних поєдинків. "Орли" отримали достатньо часу на підготовку завдяки перенесеній грі у чемпіонаті Португалії.

Бенфіка – Динамо: прогноз на матч-відповідь плей-офф кваліфікації ЛЧ

Букмекерська контора William Hill не вірить у лісабонське диво, яке знадобиться Динамо, щоб пройти Бенфіку. Коефіцієнт на виїзну перемогу киян становить 10.00. Тоді як повторний успіх команди Шмідта – більш ніж очевидний (1.33). Зачепитися бодай за нічию киянам теж буде непросто – 4.80.

Фахівці прогнозують результативний футбол. Тотал менше 1.5 оцінюється коефіцієнтом 4.00, аналогічний тотал більше – 1.22. Найбільш імовірний результат гри – 2:0 на користь господарів (6.00). А нестримний форвард "орлів" Гонсалу Рамуш є головним претендентом на забиті м'ячі – 1.95. Не сильно відстає від провідного бомбардира Бенфіки наш Роман Яремчук – 2.00.

Розсудить команди 40-річний французький рефері Клеман Тюрпен. Востаннє він перетинався з киянами в минулому сезоні Ліги чемпіонів під час виїзного матчу з Барселоною (0:1). Нагадаємо, що невдаха протистояння Бенфіка – Динамо зіграє у груповому етапі Ліги Європи.

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