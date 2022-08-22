Матч Бенфіка – Динамо стартує у вівторок, 23 серпня, о 22:00 за Києвом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри, яка відбудеться на Ештадіу да Луж. Зустріч цих команд у польській Лодзі тиждень тому завершилась впевненою перемогою португальців.

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Поєдинок в прямому ефірі можна переглянути на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки). Сервіс є офіційним транслятором єврокубків у сезоні 2022/23. Також показ гри буде доступний на Volia TV.

Цікаво, що Бенфіка майже не залишає суперникам шансів після виїзної перемоги у двоматчевих єврокубкових протистояннях. Раніше "орли" пробивалися далі у 20-и схожих випадках з 21.

Динамо могло б потрапити до групи ЛЧ втретє поспіль, проте у Лісабоні "біло-синім" знадобиться диво, аби відіграти домашні 0:2. В історії київського клубу було тільки 2 прецеденти, коли команда йшла далі, поступившись на власному полі у першій грі. Востаннє це сталося у Лізі чемпіонів-2004/05, тоді кияни у 3-му відбірному раунді вибили Трабзонспор (1:2 удома, 2:0 у гостях).

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