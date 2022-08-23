Динамо прошло два раунда квалификации Лиги чемпионов. Это уже успех. Киевляне обыграли двух более-менее равных соперников, а Бенфика – это другой класс. Что и доказал первый матч в Лодзи. Португальцы оформили спокойную победу над командой Луческу. Быстрый гол, потом подарок от Цыганкова – все решилось до перерыва.

Динамо потерпело поражение от Бенфики в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ – Цыганков мог стать героем, но привез гол

Бенфика играла с запасом, не включала высокие скорости, не прессинговала на максимуме своих возможностей. Рогер Шмидт рано снял лидеров атаки и дал игровое время резервистам, среди которых был Яремчук. И все равно "орлы" уверенно победили, не почувствовав сопротивления. Бенфика – команда для Лиги чемпионов. Динамо – команда для Лиги Европы.

Есть ли шансы на реванш в Португалии? Небольшие есть. Даже первый матч мог завершиться лучше, если бы Цыганков или Караваев реализовали один из моментов, а Виктор не поймал помутнение, создав гол Рамушу. Для победы над Бенфикой в ​​два и более мяча требуется очень много удачи, которая компенсирует разницу в классе. Сыграть лучше Бенфики Динамо сейчас не может.

В сравнении с первым поединком Мирча Луческу получит усиление. После дисквалификации возвращается Сидорчук. Капитан пропустил первый матч из-за перебора желтых. Казалось, его отсутствие мало повлияет, но Андриевский недоработал в моменте с первым голом, не открылся в свою зону перед вторым и в общем проваливался в центре.

Бенфика – Динамо: где смотреть ответный матч плей-офф квалификации ЛЧ

В то же время у киевлян неприятные потери – поединок в Лиссабоне пропустят травмированные Попов и Цыганков. Без Виктора команда многое теряет в остроте. Шепелев и Караваев на флангах – это медленно и предсказуемо. Неделю назад Динамо удивило рядом динамичных атак, но завершал их именно Цыганков. Другого финишера такого уровня, к сожалению, нет.

У Бенфики с кадрами все супер. Не сыграют только Жоау Виктор и Лукас Вериссимо, которых трудно назвать ключевыми исполнителями. Несмотря на комфортный гандикап, Рогер Шмидт вряд ли будет проводить ротацию и выпускать в старте Яремчука. Для должной подготовки Бенфика даже перенесла игру чемпионата. Сегодня матч сезона, который стоит больше 30 миллионов евро. Победитель противостояния выйдет в Лигу чемпионов, а проигравший вылетит в Лигу Европы.

Ориентировочные составы

Бенфика: Влаходимос – Жилберто, Отаменди, Морато, Гримальдо – Флорентино Луис, Энцо Фернандес – Нерес, Рафа Силва, Жоау Мариу – Гонсалу Рамуш.

Динамо: Бущан – Кендзёра, Забарный, Сирота, Дубинчак – Шапаренко, Сидорчук – Караваев, Буяльский, Шепелев – Беседин.

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Динамо не провалило ни одного матча в этой Лиге чемпионов и не падало ниже определенного уровня. Не должно упасть и сегодня. Всегда солидно, всегда строгое выполнение плана. Мирча Луческу играет в осторожный футбол в надежде на хорошую реализацию у чужих ворот. Без Цыганкова забить будет тяжело, но и пропускать "бело-синие" много не должны. Букмекеры не верят в чудо от Динамо. Мы – верим. Однако с холодной головой прогнозируем минимальный успех Яремчука.

Бенфика – Динамо: прогноз на ответный матч плей-офф квалификации ЛЧ