– Що скажеш про кризу в Брюгге після трьох чемпіонських сезонів та найуспішнішого виступу в ЛЧ?

– Вони досить часто змінюють тренерів, коли щось починає йти не за планом. Хуфкенс чудово проявив себе у Лізі чемпіонів та приніс чимало грошей для клубу, але мені важко судити про те, що там відбувається всередині. Я впевнений, що з часом у них все налагодиться, а в цьому сезоні ще не все втрачено, коли справа дійде до поділу на четвірки.

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– Рішення Брюгге продати Соболя (у французький Страсбург – прим.) стало для тебе несподіваним?

– Ми перетиналися, коли я ще був у Брюгге, але близько не спілкувалися. Він добре себе показав в Бельгії та в клубі вирішили зробити ставку на 20-річного Бйорна Мейєра. Можливо, хочуть його розкрутити та продати.

– У системі Брюгге зараз перебуває 18-річний Саша Якименко. Не перетинався з ним?

– Ні. Я покинув Брюгге, коли він з’явився в команді. Про його гру чув тільки хороші відгуки від приятелів.

– Що з Яремчуком? Чому в Брюгге йому так не щастить віднайти свою гру?

– Не йде в нього гра, не пішло в команди. Розгубив впевненість у собі, тому що не може забити. Важка ситуація. Я знаю, що він дуже хороший нападник. Видно, що команда не йде йому назустріч. Можливо, йому потрібно потрапити у команду, яка буде його постійно обслуговувати, – цитує Равича Український футбол.

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