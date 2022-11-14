Главный тренер Антверпена Марк ван Боммель совместно с руководством клуба принял решение об изгнании Раджи Наингголана из состава команды. 34-летний ветеран больше никогда не наденет футболку Антверпена, сообщается на официальном сайте клуба.

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В прошлом сезоне Наингголан был представлен Антверпеном в качестве суперзвезды, однако поведение игрока за пределами поля вынудило клубных боссов принять решение об отстранении игрока от состава. В официальном заявлении Антверпена говорится, что клуб будет способствовать игроку в возможном трансфере.

Напомним, что за последний месяц Раджа был пойман полицией за вождение без прав, а также был замечен с электронной сигаретой на матче собственной команды.

Руководитель Антверпена Пол Гейсенс признался, что ни за что не провернул бы трансфер Наингголана, если бы мог вернуть время назад.

После 17 туров в чемпионате Бельгии Антверпен занимает третье место в турнирной таблице.

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