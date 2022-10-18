Ветеран залишився у запасі на матч проти Стандарда і геть забув про командну дисципліну, інформує Football Italia. 34-річний хавбек безтурботно курив електронну сигарету, поки партнери бігали на розминці.

Тренер Антверпена відразу нічого не помітив і навіть випустив Наінгголана у перерві. Втім, команда вже "горіла" 0:3 і не змогла нічого змінити. Після матчу почалися розбірки з іменитим хавбеком. Раджу викликали на виховну бесіду і відсторонили від команди на невизначений термін.

Нагадаємо, Наінгголан повернувся на батьківщину влітку 2021-го і постійно потрапляє в "брудну" хроніку. Екс-зірку Роми ловили за кермом напідпитку, а нещодавно він знову їздив з протермінованим посвідченням.

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