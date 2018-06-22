Бельгія – Панама: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Бельгія та Панама зустрінуться 18 червня в Сочі на груповому етапі чемпіонату світу-2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Бельгія – Панама відбудеться на сочинському стадіоні Фішт 18 червня о 18:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Бельгія – Панама, прогноз букмекерів на матч ЧС-2018:

Фахівці авторитетної британської контори William Hill вважають збірну Бельгії безумовним фаворитом протистояння. Коефіцієнт на перемогу "червоних дияволів" складає всього 1,17. Натомість можливий тріумф панамців оцінюється шокуючим балом 19,00. І навіть нічия, на думку букмекерів, є малоймовірною – 7,00.

Подібні коефіцієнти пропонують і австрійці з Bwin. На перемогу збірної Бельгії у стартовому матчі ЧС-2018 коефіцієнт становить 1,17. Потенційний успіх панамської національної команди оцінюється балом 20,00 а коефіцієнт на нічию становить 7,00.

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Цікаво, що збірні Бельгії та Панами вперше в історії зустрінуться в очному протистоянні. Панамцям буде важко протистояти мобільним бельгійцям, оскільки їхня збірна є найбільш віковою на чемпіонаті світу-2018. Середній вік збірної Панами складає 29,4 роки.