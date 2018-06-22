Бельгия – Панама: прогноз на матч чемпионата мира-2018

Бельгия и Панама встретятся 18 июня в Сочи на групповом этапе чемпионата мира-2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Бельгия – Панама состоится на сочинском стадионе Фишт 18 июня в 18:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Бельгия – Панама, прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018:

Специалисты авторитетной британской конторы William Hill считают сборную Бельгии безусловным фаворитом противостояния. Коэффициент на победу "красных дьяволов" составляет всего 1,17. Зато возможный триумф панамцев оценивается шокирующим баллом 19,00. И даже ничья, по мнению букмекеров, является маловероятной – 7,00.

Подобные коэффициенты предлагают и австрийцы с Bwin. На победу сборной Бельгии в стартовом матче ЧМ-2018 коэффициент составляет 1,17. Потенциальный успех панамской национальной команды оценивается баллом 20,00 а коэффициент на ничью составляет 7,00.

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Интересно, что сборные Бельгии и Панамы впервые в истории встретятся в очном противостоянии. Панамцам будет трудно противостоять мобильным бельгийцам, поскольку их сборная является самой возрастной на чемпионате мира-2018. Средний возраст сборной Панамы составляет 29,4 года.