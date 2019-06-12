Бельгія – Шотландія – 3:0 – відео голів та огляд матчу

У відборі до Євро-2020 у групі І шотландці з розгромним рахунком поступились бельгійцям. Дивіться відео голів поєдинку на "Футбол 24".

Бельгія продовжує здобувати максимум очок у поточній кваліфікації. Перемогу команді Роберто Мартінеса над Шотландією принесли Ромелу Лукаку, який оформив дубль, та точний удар Кевіна Де Брюйне.

Відбір на Євро-2020: Бельгія впевнено перемогла Шотландію і закріпилась на першому місці у своїй групі