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Бельгія – Шотландія – 3:0 – відео голів та огляд матчу

11:22 125 Читать на русском
Бельгія – Шотландія – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Бельгія – Шотландія – 3:0 – відео голів та огляд матчу

 У відборі до Євро-2020 у групі І шотландці з розгромним рахунком поступились бельгійцям. Дивіться відео голів поєдинку на "Футбол 24".

45+1’ Ромелу Лукаку
57’ Ромелу Лукаку
90+2’ Кевін де Брюйне
 
45+1’ Ромелу Лукаку
57’ Ромелу Лукаку
90+2’ Кевін де Брюйне

Бельгія продовжує здобувати максимум очок у поточній кваліфікації. Перемогу команді Роберто Мартінеса над Шотландією принесли Ромелу Лукаку, який оформив дубль, та точний удар Кевіна Де Брюйне.

Відбір на Євро-2020: Бельгія впевнено перемогла Шотландію і закріпилась на першому місці у своїй групі

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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