Бельгія – Шотландія – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Збірна України — 10:45 2295
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"Сподіваюсь, у Конституційного суду теж є VAR": реакція соцмереж на скандальний вихід України у фінал ЧС-2019 U-20
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Конопля поскаржився на ганебну поведінку гравців збірної Італії – суддя не карав їх за відверте хамствоСвіт — 08:52 2547
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Сьогодні відбудеться засідання української Прем'єр-ліги – клуби узгодять кілька важливих рішеньУкраїна — 08:26 1266
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ЧС-2019 U-20: Україна у фіналі зіграє проти Південної КореїСвіт — 11 черв 6064
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Динамо прагне підписати Зозулю – доля гравця залежить від АльбасетеІспанія — 11 черв 4796