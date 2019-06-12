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Бельгия – Шотландия – 3:0 – видео голов и обзор матча

11:22 5 Читати українською
Бельгия – Шотландия – 3:0 – видео голов и обзор матча
Бельгия – Шотландия – 3:0 – видео голов и обзор матча

В отборе к Евро-2020 в группе I шотландцы с разгромным счетом уступили бельгийцам. Смотрите видео голов поединка на "Футбол 24".

45+1’ Ромелу Лукаку
57’ Ромелу Лукаку
90+2’ Кевин де Брюйне
 
45+1’ Ромелу Лукаку
57’ Ромелу Лукаку
90+2’ Кевин де Брюйне

Бельгия продолжает набирать максимум очков в текущей квалификации. Победу команде Роберто Мартинеса над Шотландией принесли Ромелу Лукаку, который оформил дубль, и точный удар Кевина Де Брюйне.

Отбор на Евро-2020: Бельгия уверенно победила Шотландию и закрепилась на первом месте в своей группе

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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