Екс-власник харківського Металіста Олександр Ярославський відвідав матч 1/2 фіналу Євро-2020 Англія – Данія (2:1).

Металіст Ярославського та Минай можуть розпочати сезон 2021/22 в УПЛ – два клуби знімуться з еліти, – журналіст

Український бізнесмен не прогавив можливості зробити фото із знаменитими особами, серед яких були: легенда англійського футболу Девід Бекхем, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, а також президент УЄФА Александер Чеферін.

Нагадаємо, за словами Ярославського, він зараз працює над відновленням славетного Металіста. Певні ЗМІ повідомляють, що клуб може опинитись в УПЛ уже наступного сезону.

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