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Байєр на виїзді розгромив Майнц та піднявся в зону Ліги Європи

23:23 15 Читать на русском
Байєр на виїзді розгромив Майнц та піднявся в зону Ліги Європи
Майнц – Байєр – 1:4 / Твіттер ФК Байєр

В матчі 21 туру Бундесліги Байєр без проблем розібрався з Майнцом. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 21 тур

Майнц – Байєр – 1:5

Голи: Квайсон, 9 – Вендел, 5, Хавєрц, 20, Брандт, 30, 64, Белларабі, 43

Байєр на виїзді розтрощив Майнц. Команди в самому старті поєдинку обмінялись голами Вендела та Квайсона. Але далі забивав лише Байєр, на голи Хавєрца, Белларабі і дубль Брандта Майнц нічим не зумів відповісти.

Завдяки цій перемозі Байєр набрав 33 очки та піднявся на 5 місце, Майнц з 27 пунктами залишився на 11 позиції.

Німеччина21 турКофас-арена (Майнц)

Майнц - Байєр: П'ятниця 08 лютого 2019

Майнц
Матч завершено
1 : 5
Байєр
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Теги
Майнц - Байєр Байєр Байєр Майнц Майнц Німеччина
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