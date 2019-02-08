Байєр на виїзді розгромив Майнц та піднявся в зону Ліги Європи

В матчі 21 туру Бундесліги Байєр без проблем розібрався з Майнцом. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 21 тур

Майнц – Байєр – 1:5

Голи: Квайсон, 9 – Вендел, 5, Хавєрц, 20, Брандт, 30, 64, Белларабі, 43

Байєр на виїзді розтрощив Майнц. Команди в самому старті поєдинку обмінялись голами Вендела та Квайсона. Але далі забивав лише Байєр, на голи Хавєрца, Белларабі і дубль Брандта Майнц нічим не зумів відповісти.

Завдяки цій перемозі Байєр набрав 33 очки та піднявся на 5 місце, Майнц з 27 пунктами залишився на 11 позиції.