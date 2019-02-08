Байер на выезде разгромил Майнц и поднялся в зону Лиги Европы

В матче 21 тура Бундеслиги Байер без проблем разобрался с Майнцом. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2018/19, 21 тур

Майнц – Байер – 1:5

Голы: Квайсон, 9 – Вендел, 5, Хаверц, 20, Брандт, 30, 64, Беллараби, 43

Байер на выезде разгромил Майнц. Команды в самом старте поединка обменялись голами Вендела и Квайсона. Но дальше забивал только Байер, на голы Хаверца, Беллараби и дубль Брандта Майнц ничем не сумел ответить.



Благодаря этой победе Байер набрал 33 очка и поднялся на 5 место, Майнц с 27 пунктами остался на 11 позиции.