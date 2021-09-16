Байєр здолав Ференцварош у стартовому турі Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Угорці, за яких зі старту грав Олександр Зубков, несподівано для усіх вийшли вперед – стрімка контратака завершилась голом Ммае. Але Байєр оговтався.

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Німецький колектив вперше забив ще до перерви зусиллями Паласіоса, який потужно пробив зльоту. Переможний м'яч до свого активу записав Вірц, скориставшись непорозумінням в обороні Ференцвароша.

Байєр набрав три очки та очолив групу G разом із Бетісом, а Ференцварош з Селтіком мають по нуль очків.