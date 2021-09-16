Байер – Ференцварош – 2:1 – видео голов и обзор поединка с участием Зубкова
23:23 - Читати українською
Байер одолел Ференцварош в стартовом туре Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
завершено
69’ Флориан Вирц
Райан Ммаэ 8’
8’ Райан Ммаэ
69’ Флориан Вирц
Венгры, за которых со старта играл Александр Зубков, неожиданно для всех вышли вперед – стремительная контратака завершилась голом Ммае. Но Байер оправился.
Лига Европы: фантастическая перестрелка Бетиса и Селтика, Вест Хэм все решил до появления Ярмолы, слабый матч Зубкова
Немецкий коллектив впервые забил еще до перерыва усилиями Паласиоса, который мощно пробил слета. Победный мяч в свой актив записал Вирц, воспользовавшись недоразумением в обороне Ференцвароша.
Байер набрал три очка и возглавил группу G вместе с Бетисом, а Ференцварош с Селтиком имеют по ноль очков.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter