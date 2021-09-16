Байер одолел Ференцварош в стартовом туре Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Венгры, за которых со старта играл Александр Зубков, неожиданно для всех вышли вперед – стремительная контратака завершилась голом Ммае. Но Байер оправился.

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Немецкий коллектив впервые забил еще до перерыва усилиями Паласиоса, который мощно пробил слета. Победный мяч в свой актив записал Вирц, воспользовавшись недоразумением в обороне Ференцвароша.

Байер набрал три очка и возглавил группу G вместе с Бетисом, а Ференцварош с Селтиком имеют по ноль очков.