Баварія вимагає у ПСЖ 50 млн євро за Боатенга

Жером Боатенг може перейти в ПСЖ, але Баварія прагне отримати 50 млн євро.

Парі Сен-Жермен намагається підписати основного захисника Баварії Жерома Боатенга. Як повідомляє Sport Bild, мюнхенський клуб хоче отримати за гравця 50 млн євро.

Баварія підтвердила, що Боатенг хоче перейти в ПСЖ

Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич провів таємну зустріч зі своїм колегою з Парижа Антеро Енріке. Саме під час цієї зустрічі представник мюнхенців повідомив про суму.

ПСЖ вважає ціну завищеною і вже збирається відмовитись від ідеї підписання німця і переключитись на Бенжамена Павара.

ПСЖ не буде купувати Еріксена за 100 млн євро