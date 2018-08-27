Баварія вимагає у ПСЖ 50 млн євро за Боатенга

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"Ворожнеча з президентом закінчилась": чому Ярмоленко майже не грає за Вест Хем
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Зінченко хоче в Бетіс, іспанці готові повністю викупити українцяАнглія — 17:10 1537
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Динамо – Аякс: кияни жодного разу не проходили далі у єврокубках після поразки в першому матчі з різницею у два м'ячіЛіга чемпіонів — 16:47 1330
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"Якщо Русин забиватиме – Хацкевич не матиме вибору". Чому Ворсклі не допоможуть шашлики, а стадіон в Одесі – це бідаУкраїна — 16:00 4904
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Лунін може стати гравцем Леганеса вже сьогодні, – іспанський журналістІспанія — 15:44 3413
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