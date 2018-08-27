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Баварія вимагає у ПСЖ 50 млн євро за Боатенга

21:30 4 Читать на русском
Баварія вимагає у ПСЖ 50 млн євро за Боатенга
Жером Боатенг / ФК Баварія

Жером Боатенг може перейти в ПСЖ, але Баварія прагне отримати 50 млн євро.

Парі Сен-Жермен намагається підписати основного захисника Баварії Жерома Боатенга. Як повідомляє Sport Bild, мюнхенський клуб хоче отримати за гравця 50 млн євро.

Баварія підтвердила, що Боатенг хоче перейти в ПСЖ

Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич провів таємну зустріч зі своїм колегою з Парижа Антеро Енріке. Саме під час цієї зустрічі представник мюнхенців повідомив про суму.

ПСЖ вважає ціну завищеною і вже збирається відмовитись від ідеї підписання німця і переключитись на Бенжамена Павара.

ПСЖ не буде купувати Еріксена за 100 млн євро

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