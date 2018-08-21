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Баварія підтвердила, що Боатенг хоче перейти в ПСЖ

15:10 152 Читать на русском
Баварія підтвердила, що Боатенг хоче перейти в ПСЖ
Жером Боатенг / фото: ФК Баварія

Президен Баварії Улі Хьонесс підтвердив, що Баварія може продати Жерома Боатенга в ПСЖ.

"Жером сказав Румменіге (голові правління Баварії. – прим. Футбол 24), що хоче змін. Тільки Париж – це єдиний можливий варіант.

"Якби Баварія купила Роналду, то виграла б чемпіонат з 35 очками відриву". Улі Хьонесс гостро запалював на німецькому ТБ

Якщо вони заплатять, як слід, ми приймемо пропозицію. Якщо вони цього не зроблять, Боатенг залишиться з нами і все буде добре. Я б сказав, ймовірність переходу – 50 на 50", – цитує Хьонесса Bild.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про інтерес до Боатенга з боку Ман Юнайтед, однак футболіст відмовився переходити в манкуніанський клуб.

Теги
Франція Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Жером Боатенг Жером Боатенг Баварія Баварія Німеччина Улі Хьонесс
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