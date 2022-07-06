Поляк публічно заявив, що хоче змінити клубну прописку. Лєвандовскі розглядає лише переїзд у Барселону. Каталонці намагаються оформити перехід, але вимоги Баварії вкрай жорсткі.

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Пропозиція Барселони дуже близька до тих 50-ти мільйонів євро, які хоче німецький клуб. Справжня проблема полягає у формулі, за якою буде здійснений розрахунок. За інформацією журналіста Spiegel та The Athletic Рафаеля Хонігштейна, Баварія хоче отримати всю суму відразу – жодних обіцянок про бонуси, жодних відтермінувань платежів.

Зрештою, навіть це ще не найгірше у позиції мюнхенців. Річ у тім, мотиваційна частина Баварії принизлива для Барселони. Німці побоюються, що через рік-два каталонський клуб не буде існувати і вони просто не отримають свої гроші.

Позицію Баварії яскраво ілюструє заява почесного президента мюнхенського клубу Улі Хьонесса. "Барселона хоче купити Лєвандовскі, маючи борг у 1,300 млрд євро за 6 років. У Німеччині вони були б банкрутами вже давно. Суддя у справах про банкрутство вже біля їхніх дверей, а вони роблять пропозицію на мільйони гравцеві Баварії", – цитує Хьонесса MundoDeportivo.

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