Баварія принизила Барселону вимогами щодо трансферу Лєвандовскі
Мюнхенський клуб готовий відпустити Роберта Лєвандовскі, але хоче гарантовано отримати свої гроші.
Поляк публічно заявив, що хоче змінити клубну прописку. Лєвандовскі розглядає лише переїзд у Барселону. Каталонці намагаються оформити перехід, але вимоги Баварії вкрай жорсткі.
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Пропозиція Барселони дуже близька до тих 50-ти мільйонів євро, які хоче німецький клуб. Справжня проблема полягає у формулі, за якою буде здійснений розрахунок. За інформацією журналіста Spiegel та The Athletic Рафаеля Хонігштейна, Баварія хоче отримати всю суму відразу – жодних обіцянок про бонуси, жодних відтермінувань платежів.
Зрештою, навіть це ще не найгірше у позиції мюнхенців. Річ у тім, мотиваційна частина Баварії принизлива для Барселони. Німці побоюються, що через рік-два каталонський клуб не буде існувати і вони просто не отримають свої гроші.
Позицію Баварії яскраво ілюструє заява почесного президента мюнхенського клубу Улі Хьонесса. "Барселона хоче купити Лєвандовскі, маючи борг у 1,300 млрд євро за 6 років. У Німеччині вони були б банкрутами вже давно. Суддя у справах про банкрутство вже біля їхніх дверей, а вони роблять пропозицію на мільйони гравцеві Баварії", – цитує Хьонесса MundoDeportivo.
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